2019-04-22T11:58:10+03:00
Общество

За неделю в Тверской области клещи покусали полсотни человек

Энцефалитом никто не заболел
Ольга БЛИНОВА
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В Тверской области активизировались клещиВ Тверской области активизировались клещиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за прошедшую неделю в медучреждения за помощью от укусов клещей обратились 52 человека. Среди них 19 детей.

Всего с начала сезона зарегистрировано 68 обращений. Это на 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По лабораторным исследованиям выявлен один клещ с энцефалитом в Конаковском районе и два - с боррелиозом. Насекомые были сняты с людей.

Случаев заражения клещевыми инфекциями среди населения не зарегистрировано.

Ситуация остается на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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