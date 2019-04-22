За неделю в Тверской области клещи покусали полсотни человек
Энцефалитом никто не заболел
В Тверской области активизировались клещиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за прошедшую неделю в медучреждения за помощью от укусов клещей обратились 52 человека. Среди них 19 детей.
Всего с начала сезона зарегистрировано 68 обращений. Это на 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По лабораторным исследованиям выявлен один клещ с энцефалитом в Конаковском районе и два - с боррелиозом. Насекомые были сняты с людей.
Случаев заражения клещевыми инфекциями среди населения не зарегистрировано.
Ситуация остается на контроле ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU