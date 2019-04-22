Пенсионеру дали по голове и отняли банковскую карту в Тверской области
Грабеж произошел в Спировском районе
В Тверской области обокрали пенсионераФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением о нападении обратился 62-летний житель Спировского района. Мужчина сообщил, что неизвестный мужчина на улице Колхозная несколько раз ударил его по голове, забрал банковскую карту и убежал.
Со слов пенсионера оперативники составили описательный портрет и нападавшего удалось задержать по "горячим следам" в течение часа. 32-летний нарушитель признался, что напал на мужчину из-за того, что ему хотелось выпить, а денег не было.
Украденной картой он расплатился в ближайшем магазине.
Возбуждено уголовное дело. По статье "Грабеж" (ч.2. ст. 161 УК РФ) фигуранту грозит до 7 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU