2019-04-22T11:34:37+03:00
Происшествия

Пенсионеру дали по голове и отняли банковскую карту в Тверской области

Грабеж произошел в Спировском районе
Ольга БЛИНОВА
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В Тверской области обокрали пенсионераВ Тверской области обокрали пенсионераФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением о нападении обратился 62-летний житель Спировского района. Мужчина сообщил, что неизвестный мужчина на улице Колхозная несколько раз ударил его по голове, забрал банковскую карту и убежал.

Со слов пенсионера оперативники составили описательный портрет и нападавшего удалось задержать по "горячим следам" в течение часа. 32-летний нарушитель признался, что напал на мужчину из-за того, что ему хотелось выпить, а денег не было.

Украденной картой он расплатился в ближайшем магазине.

Возбуждено уголовное дело. По статье "Грабеж" (ч.2. ст. 161 УК РФ) фигуранту грозит до 7 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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