2019-04-22T11:20:01+03:00
Происшествия

У дачника в Тверской области украли колеса, телевизор и велосипед

Подозреваемых задержали, а имущество вернули владельцу
Ольга БЛИНОВА
Поделиться:
Оперативники задержали взломщиковОперативники задержали взломщиковФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

С заявлением о краже имущества обратился 56-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что неизвестные сломали замок на двери и проникли в его дачный дом, что в поселке Новозавидовский в Конаковском районе.

Взломщики забрали комплект автомобильных колес, велосипед и телевизор. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в краже были задержаны. Ими оказались трое мужчин 26-ти, 43-х и 52-х лет. Все - жители Конаковского района.

Злоумышленники во всем признались. Им грозит срок до 5 лет лишения свободы по ч. 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Твери выйдут на митинг в память о жертвах Чернобыля
Грузовик не смог преодолеть "мост глупости" в Тверской области
Участкового из Тверской области подозревают в причинении смерти по неосторожности
В Вышнем Волочке Тверской области загорелся торфяник
За неделю в Тверской области клещи покусали полсотни человек
Пенсионеру дали по голове и отняли банковскую карту в Тверской области
В Тверской области торговали просроченными продуктами
Поезд с военными трофеями из Сирии проедет через Тверскую область
В Великую субботу жителей Твери зовут делать добро
Несколько районов Твери останутся без света
Маршрутка без пассажиров столкнулась с легковушкой в Твери
Фестиваль исторического моделирования "Копье святого Георгия" пройдет в Твери
Мужчина похитил у односельчанина телевизор в Тверской области
Официальное открытие мотосезона в Твери запланировано на начало мая
Министры Тверской области отчитались о доходах в 2018 году
За сбыт наркотиков в Тверской области 29-летнему мужчине грозит лишение свободы
В Тверской области планируют установить рекорд по написанию самой большой картины
Легковушка съехала с дороги и перевернулась в Тверской области