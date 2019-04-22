У дачника в Тверской области украли колеса, телевизор и велосипед

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-22T11:20:01+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже имущества обратился 56-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что неизвестные сломали замок на двери и проникли в его дачный дом, что в поселке Новозавидовский в Конаковском районе.

Взломщики забрали комплект автомобильных колес, велосипед и телевизор. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в краже были задержаны. Ими оказались трое мужчин 26-ти, 43-х и 52-х лет. Все - жители Конаковского района.

Злоумышленники во всем признались. Им грозит срок до 5 лет лишения свободы по ч. 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU