В Тверской области торговали просроченными продуктами
Сразу несколько точек розничной торговли проверила Торжокская межрайонная прокуратура.
Результат оказался неутешительным. В 9 магазинах розничной торговли индивидуальные предприниматели и юридические лица (ООО «Привет», ООО «Провиант», ООО «Южный») реализовывали продукты с истекшим сроком годности, а также без необходимых документов.
По данному факту Арбитражный суд Тверской области удовлетворил заявление межрайонного прокурора и наказал виновных.
Нарушители привлечены к административной ответственности за нарушение установленных технических регламентов и требований и заплатят штрафов на общую сумму 90 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU