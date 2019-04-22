2019-04-22T10:43:43+03:00
Общество

В Тверской области торговали просроченными продуктами

В поле зрения прокуратуры попали 9 магазинов в Торжке
Ольга БЛИНОВА
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Жителям Торжка продавали просроченные продуктыЖителям Торжка продавали просроченные продуктыФото: Евгения ГУСЕВА
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Сразу несколько точек розничной торговли проверила Торжокская межрайонная прокуратура.

Результат оказался неутешительным. В 9 магазинах розничной торговли индивидуальные предприниматели и юридические лица (ООО «Привет», ООО «Провиант», ООО «Южный») реализовывали продукты с истекшим сроком годности, а также без необходимых документов.

По данному факту Арбитражный суд Тверской области удовлетворил заявление межрайонного прокурора и наказал виновных.

Нарушители привлечены к административной ответственности за нарушение установленных технических регламентов и требований и заплатят штрафов на общую сумму 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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