Поезд с военными трофеями из Сирии проедет через Тверскую область

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-22T08:57:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Эшелон с техникой и вооружением приедет в Город воинской славы в рамках всероссийской патриотической акции «Сирийский перелом». Ее организовало Минобороны РФ в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

23 февраля поезд отправился с Казанского вокзала в Москве. И уже заезжал в Кандалакшу, Архангельск, Вологду, Владимир, Кострому и другие города. Всего за время пути состав проедет 28 тысяч километров: от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно в столицу. В расписании - 61 город.

«Сирийский» поезд состоит из 18 вагонов, на платформах которых разместилось около 500 единиц техники. Жители региона смогут увидеть отечественный танк Т-55, бронированный штурмовой автомобиль, тоннельную машину, автомобиль смертника, самоходный бойковый минный трал, ракетно-артиллерийское вооружение, химоружие и многое другое.

В субботу, 27 апреля, выставка будет открыта для всех желающих в течение нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU