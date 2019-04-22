Несколько районов Твери останутся без света

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-22T08:02:31+03:00

МУП «Тверьгорэлектро» опубликовало актуальный график отключений с 22 по 26 апреля

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Новая рабочая неделя не обойдется без плановых отключений электричества – энергетики будут менять аварийные опоры и провода, производить опилку деревьев и веток, устанавливать счетчики.

Так, в понедельник, 22 апреля, без света останется часть домов в Заволжском районе. А именно:

– с 9.00 до 13.00 электричества не будет на ул. Мусоргского, д. 19-29; бульваре Шмидта, д. 23, 25, 22-26; ул. Карпинского, д. 22, 24.

– с 13.00 до 15.00 обесточат ул. Карпинского, д. 43, 45, 42-50; ул. Мусоргского, д. 31-39.

– с 9.30 до 11.00 отключат от сети Кольцевой пр-д, д. 61/28-91, 52/30-80, 29-61/28, 18/27-50; 1-й Кольцевой пр-д, д. 1/66-9/74, 2/64-18/75; 2-й Кольцевой пр-д, д. 1/60-15, 2/58-16; ул. Куйбышева, д. 6-20, 24/56-46/63, 25/58-49/65; ул. Тельмана, д. 20/81-34, 19/19-55/16, 38-68, 52-90/18; 3-й Кольцевой пр-д, д. 1/48-15/59 2/46-16/54; 4-й Кольцевой пр-д, д. 1/42-15/53, 2/40-18/51; 5-й Кольцевой пр-д, д. 3-17/41, 2/28-14-30; 6-й Кольцевой пр-д, д. 2/22-18/33, 1/24-13; ул. Короленко, д. 20-42, 21-43/41 ул. Крайняя, д. 31, 43, 45, 47, 51; ул. Л Толстого, д. 2, 24-42, 19/19-41; пр-д Тельмана, д. 43/12; 4-й пр-д Куйбышева, д. 5-15; 1-й пр-д Куйбышева, д. 5; ул. Прошина, д. 54.

– с 13.30 до 15.00 – ул. Скворцова-Степанова, д. 8а, 16, 18, 20, 22; ул. Благоева, д. 5, 5/1, 5 корп. 4.

В Пролетарском районе электричества не будет по адресам:

– с 10.30 до 12.00: ул. Коробкова, д. 23-27, 56, 2; ул. Маслова, д. 8-26, 9-27; ул. А. Степанова, д. 2-20а; ул. 2-я Интернациональная, д. 11- 29, 14-30; ул. 3-я Интернациональная, д. 1-13, 2-22; ул. 4-я Интернациональная, д. 1-7, 2а-4/17.

В Центральном районе:

– с 09.00 до 16.00 наб. реки Тьмаки, д. 1а-9; ул. Брагина, д. 1а, 4; ул. Революционная, д. 1-7, 6-14.

В течение недели Заволжье еще несколько раз останется без электричества. Вместе с тем локальные отключения запланированы и в остальных районах Твери: 23 и 25 апреля – в Пролетарском районе, 23 и 26 апреля – в Московском.

ИСТОЧНИК KP.RU