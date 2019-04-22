Маршрутка без пассажиров столкнулась с легковушкой в Твери
ЧП произошло вечером, 21 апреля, на пересечении улиц 6-я Пролетарская и Коробкова. Микроавтобус ПАЗ завершал рейс по 10-му маршруту и ехал в гараж. Пассажиров в салоне не было.
На перекрестке легковой автомобиль «Шкода» не предоставил преимущество движения пассажирскому автобусу, и произошла авария. После чего ПАЗ врезался в столб, а иномарка – в жилой дом.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, в результате столкновения травмы получили оба водителя и три пассажира легковушки, среди них один несовершеннолетний. Все пострадавшие находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.
По информации паблика "Подслушано у водителей.Тверь", из-за аварии несколько близлежащих домов остались без электричества.
ИСТОЧНИК KP.RU