Фестиваль исторического моделирования "Копье святого Георгия" пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 19:39 2019-04-21T19:43:31+03:00

Организатор ждут всех желающих 5 мая в парке Победы в 13:00

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5 мая в парке Победы Твери запланирован молодежный фестиваль исторического моделирования «Копье святого Георгия».

Мероприятия посвящается Дню воинской славы России – победе на Чудском озере в ходе Ледового побоища великого князя Александра Невского над немецкими рыцарями.

Участников фестиваля погрузят в русскую этнокультурную среду. В программе - средневековая полоса препятствий, выступление фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, торговые ряды, а для детей будет организована интерактивная программа «Испытание для отроков «Дорога подвига»».

ИСТОЧНИК KP.RU