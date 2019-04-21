Фестиваль исторического моделирования "Копье святого Георгия" пройдет в Твери
Организатор ждут всех желающих 5 мая в парке Победы в 13:00
Фестиваль состоится в парке ПобедыФото: Альберт БОЙКОВ
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5 мая в парке Победы Твери запланирован молодежный фестиваль исторического моделирования «Копье святого Георгия».
Мероприятия посвящается Дню воинской славы России – победе на Чудском озере в ходе Ледового побоища великого князя Александра Невского над немецкими рыцарями.
Участников фестиваля погрузят в русскую этнокультурную среду. В программе - средневековая полоса препятствий, выступление фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, торговые ряды, а для детей будет организована интерактивная программа «Испытание для отроков «Дорога подвига»».
ИСТОЧНИК KP.RU