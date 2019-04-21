Мужчина похитил у односельчанина телевизор в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:24 2019-04-21T18:24:35+03:00

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В Тверской области у 60-летнего жителя села Козлово Спировского района похитили телевизор, стоимость которого владелец оценил в 12 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место преступления и обследовали помещение, опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего. На месте также были изъяты следы и улики.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по подозрению в краже был задержан 40-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул телевизор владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU