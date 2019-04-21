Официальное открытие мотосезона в Твери запланировано на начало мая
Прощаться с зимой и открывать мотосезон байкеры из Твери будут 4 мая. В этот день большая колонна мотоциклистов традиционно проедет через центральные улицы города. Старт – в 14:00.
Как и в прошлые годы, сбор участников на Псковской улице в 10:00, а финиш – у торгового цента «Рио». На парковке торгово-развлекательного центра гостей ждет интересная программа: стантрайдинг (трюки на мотоциклах), выставки мотоциклов и ретро-автомобилей, а также выступление музыкальных групп.
20 апреля мотосезон уже открыли участники клуба «Тяжелый легион». Около 200 байкеров, несмотря на дождливую погоду, проехали организованной колонной по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU