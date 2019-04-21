В Тверской области планируют установить рекорд по написанию самой большой картины

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-21T15:42:00+03:00

Размер полотна - два на пять метров

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В Вышневолоцком городском округе Тверской области на Академической даче Репина планируется установить рекорд по написанию самой большой картины маслом с натуры. Писать картину будут 4 мая в течение часа.

Планируется, что размер полотна будет два на пять метров. Во время написания картины будут присутствовать представители книги рекордов России.

Также, с 1 по 5 мая на даче пройдет традиционный «Пленэр на Академичке». В программе – обзорная экскурсия, мастер-классы для специалистов по живописи маслом, акварелью, пастелью и еще много других интерактивных мероприятий.

Пленэр – одно из мероприятий событийного календаря Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU