Глава региона посетил в Твери стройплощадки, где возводятся школы и детская поликлиника

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-20T14:20:12+03:00

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В субботу, 20 апреля, губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил, на каком этапе находится строительство двух школ в микрорайонах «Брусилово» и «Юность», а также детской поликлиники в «Южном».

Новая школа в «Брусилово» рассчитана на 1224 места (первое такое массовое современное учреждение в регионе), а школа-детский сад в «Юности» - на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Планируется, что объекты уже будут сданы в 2019 году.

Строительство школы в «Брусилово» уже находится на завершающем этапе, идет обустройство наружных инженерных сетей. В новом здании в «Юности» проводится отделка помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории, игровых и спортивных площадок для дошкольников и учащихся.

Напомним, что в 2019 году начнется строительство школы в микрорайоне «Радужный».

Детская поликлиника в «Южном» также будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Стройка находится в завершающей стадии. Учреждение возводится с учетом всех современных требований. Например, в комнате развивающих игр установят прозрачные двери, что обеспечит более высокий уровень безопасности. Также использована удобная и современная мебель и новейшие решения в освещении помещений.

Будущая школа в "Брусилово" Фото: ПТО

Губернатор проинспектировал строительство Фото: ПТО

Поликлиника в "Южном"внутри Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU