Четыре детских сада в Твери объединят в два

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-19T18:08:59+03:00

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В Твери пройдет реорганизация дошкольных образовательных учреждений. Детский сад №67 (улица Тамары Ильиной, 13) планируют присоединить к саду №2 (улица Тамары Ильиной, 4), а сад №94 (улица Новикова, 6) объединить с садом №96 (бульвар Ногина, 6). Соответствующие постановления подписал глава Твери Алексей Огоньков.

Предполагается, что объединение оптимизирует сеть образовательных учреждений, а также рационально будут использованы кадровые, материально-технические, организационно-методические ресурсы.

В администрации Твери сообщили, что дети будут ходить в свои привычные группы, нововведение затронет только административный аппарат.

Напомним, ранее администрация Твери сообщила об объединении двух школ.

ИСТОЧНИК KP.RU