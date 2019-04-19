Четыре детских сада в Твери объединят в два
В Твери пройдет реорганизация дошкольных образовательных учреждений. Детский сад №67 (улица Тамары Ильиной, 13) планируют присоединить к саду №2 (улица Тамары Ильиной, 4), а сад №94 (улица Новикова, 6) объединить с садом №96 (бульвар Ногина, 6). Соответствующие постановления подписал глава Твери Алексей Огоньков.
Предполагается, что объединение оптимизирует сеть образовательных учреждений, а также рационально будут использованы кадровые, материально-технические, организационно-методические ресурсы.
В администрации Твери сообщили, что дети будут ходить в свои привычные группы, нововведение затронет только административный аппарат.
Напомним, ранее администрация Твери сообщила об объединении двух школ.
ИСТОЧНИК KP.RU