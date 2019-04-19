2019-04-19T18:08:03+03:00
Общество

Выделены средства на капремонт дороги к Бутово Ржевского района Тверской области

Грунтовку превратят в асфальтированную дорогу
Виктория ТУШКОВА
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Стоимость ремонта подъезда к Бутово составит более 107 млн рублейСтоимость ремонта подъезда к Бутово составит более 107 млн рублейФото: Ирина ШВЫРКАЕВА
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В этом году дорогу местного значения в Ржевском районе – подъезд к деревне Бутово протяженностью 2,5 км, ждёт капитальный ремонт. Дорога соединяет Бутово и строящийся рядом сельскохозяйственный комплекс с региональной автодорогой.

Грунтовое покрытие на ремонтируемом участке заменят на асфальтовое. Также там запланирован ремонт моста с заменой всех конструкций.

Стоимость ремонта подъезда к Бутово составит более 107 млн рублей: 85,6 млн рублей даст областная казна, и местный бюджет добавит 21,4 млн рублей - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Напомним, в Ржеве также планируется отремонтировать более 16 км дорог на пути к строящемуся Ржевскому мемориалу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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