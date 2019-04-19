Публичная лекция "Диалоги о здоровье" состоится на следующей неделе в Твери

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-19T16:50:34+03:00

В Твери состоится лекция о здоровом образе жизни «Диалоги о Здоровье» Фото: Александр МИЛКУС

Изменить размер текста: A A

В будущую среду, 24 апреля, в Твери состоится лекция о здоровом образе жизни «Диалоги о Здоровье».

- Мероприятие проводится в рамках реализации социально-значимого проекта «Активному долголетию – ДА!», при поддержке Фонда президентских грантов. Оно организовано по инициативе тверского объединённого регионального союза специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья» и Министерства социальной защиты населения Тверской области, - сообщили в администрации Твери.

Организаторы обещают затронуть вопросы сохранения природного здоровья человека, рассказать об эффективных оздоровительных практиках, поговорить о здоровом питании и необходимой физической активности. Пришедшие смогут задать все интересующие вопросы.

Лекция «Диалоги о Здоровье» состоится по адресу наб. Реки Лазури, д.20, конференц-зал, 1 этаж, с 11:00 до 12:30. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU