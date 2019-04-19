2019-04-19T16:49:48+03:00
Происшествия

Рецидивистка ограбила 30 дачных домов в Тверской области

Потерпевшим причинен ущерб на один миллиона рублей
Виктория ФОМИНА
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За кражи подсудимая может получить лишение свободы до шести летЗа кражи подсудимая может получить лишение свободы до шести летФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Тверской области завершено расследование уголовного дела о серии краж с дачных участков. Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2018 года в Кимрского района было зарегистрировано 30 хищений из дачных домов. Вор забирал дорогостоящие электроинструменты, электроприборы, телевизоры, микроволновые печи, а также другое ценное имущество.

По подозрению в кражах полицейские задержали 30-летнюю жительницу Московской области. Женщина нигде не работала и ранее уже была судима.

В УМВД по Тверской области сообщили, что задержанная дала признательные показания, рассказав, что подъезжала к дачам на своем автомобиле. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более один миллиона рублей.

Жилье и автомобиль злоумышленницы обыскали. Полицейские изъяли часть похищенных вещей, которые вернули законным владельцам.

За кражи подсудимая может получить лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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