Рецидивистка ограбила 30 дачных домов в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-19T16:49:48+03:00

За кражи подсудимая может получить лишение свободы до шести лет Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

В Тверской области завершено расследование уголовного дела о серии краж с дачных участков. Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2018 года в Кимрского района было зарегистрировано 30 хищений из дачных домов. Вор забирал дорогостоящие электроинструменты, электроприборы, телевизоры, микроволновые печи, а также другое ценное имущество.

По подозрению в кражах полицейские задержали 30-летнюю жительницу Московской области. Женщина нигде не работала и ранее уже была судима.

В УМВД по Тверской области сообщили, что задержанная дала признательные показания, рассказав, что подъезжала к дачам на своем автомобиле. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более один миллиона рублей.

Жилье и автомобиль злоумышленницы обыскали. Полицейские изъяли часть похищенных вещей, которые вернули законным владельцам.

За кражи подсудимая может получить лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU