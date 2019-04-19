В Тверской области начинается "Контроль трезвости"

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-19T15:48:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 апреля, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 21 апреля включительно.

Нарушителей дорожных правил ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, а за повторное правонарушение последует более серьезное наказание. Нарушитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться и вовсе на три года.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU