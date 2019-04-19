2019-04-19T15:42:11+03:00
Происшествия

Легковушка после столкновения съехала в кювет в Твери

В аварии пострадал один из водителей
Виктория ФОМИНА
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Машина съехала в кювет Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Дмитрий ЗахарчукМашина съехала в кювет Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Дмитрий Захарчук
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В Твери днем в пятницу, 19 апреля, на Октябрьском проспекте с дороги съехал автомобиль.

По предварительным данным, “Kia Soul” столкнулся с “Daewoo Nexia”. Иномарки ехали в попутном направлении в сторону трассы М-10. От удара автомобиль “Daewoo” вылетел с дороги, скатился по склону и буквально воткнулся в обочину возле торгового центра “Тандем”.

Оба водителя на момент аварии были трезвые.

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. Известно об одном пострадавшем. Необходимую помощь ему оказали врачи “скорой”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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