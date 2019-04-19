Легковушка после столкновения съехала в кювет в Твери
В аварии пострадал один из водителей
Машина съехала в кювет Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Дмитрий Захарчук
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В Твери днем в пятницу, 19 апреля, на Октябрьском проспекте с дороги съехал автомобиль.
По предварительным данным, “Kia Soul” столкнулся с “Daewoo Nexia”. Иномарки ехали в попутном направлении в сторону трассы М-10. От удара автомобиль “Daewoo” вылетел с дороги, скатился по склону и буквально воткнулся в обочину возле торгового центра “Тандем”.
Оба водителя на момент аварии были трезвые.
Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. Известно об одном пострадавшем. Необходимую помощь ему оказали врачи “скорой”.
ИСТОЧНИК KP.RU