Легковушка после столкновения съехала в кювет в Твери

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-19T15:42:11+03:00

Машина съехала в кювет Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Дмитрий Захарчук

В аварии пострадал один из водителей

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В Твери днем в пятницу, 19 апреля, на Октябрьском проспекте с дороги съехал автомобиль.

По предварительным данным, “Kia Soul” столкнулся с “Daewoo Nexia”. Иномарки ехали в попутном направлении в сторону трассы М-10. От удара автомобиль “Daewoo” вылетел с дороги, скатился по склону и буквально воткнулся в обочину возле торгового центра “Тандем”.

Оба водителя на момент аварии были трезвые.

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. Известно об одном пострадавшем. Необходимую помощь ему оказали врачи “скорой”.

ИСТОЧНИК KP.RU