58-летнему мужчине предъявлено обвинение в развратных действиях в отношении четырех девочек в Твери

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-19T15:25:56+03:00

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В Твери предъявлено обвинение 58-летнему жителю Московской области, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких девочек.

Следствием установлено, что 4 апреля 2019 года обвиняемый действовал в отношении двух девочек, которые гуляли рядом со своим домом. В тот же день развратные действия без применения насилия он совершил в отношении еще двух других малолетних. Полицейские выяснили, что в день происшествия злоумышленник попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Ориентировка с его приметами была направлена правоохранителям и участковым.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что мужчина был задержан по «горячим следам» благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователей и полицейских.

Оказалось, что злоумышленник житель города Дубна, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент закрепляется доказательственная база.

ИСТОЧНИК KP.RU