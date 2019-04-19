2019-04-19T16:10:39+03:00
Общество

В День Победы в Тверской области за порядком будут следить более 2 000 человек

Запланировано круглосуточное дежурство
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
9 мая запланирована ряд торжественных мероприятий9 мая запланирована ряд торжественных мероприятийФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжается подготовка к праздничным мероприятиям в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях обсудили на заседании Тверского областного оргкомитета «Победа», которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Следить за порядком будут 1300 сотрудников органов внутренних дел и 540 сотрудников МЧС. Силами сотрудников ГИМС будет обеспечена безопасность на воде. Еще привлечены представители добровольных народных дружин, частных охранных предприятий, казачества и Росгвардии. Также задействовано будет 163 единиц техники.

Дороги контролировать будут 48 экипажей ДПС, а в период проведения самих праздничных мероприятий планируется выставить от 8 до 15 дополнительных экипажей.

Напомним, что 9 мая запланирован ряд торжественных мероприятий: церемонии возложения цветов и венков, панихиды по погибшим воинам в храмах, торжественное прохождение войск территориальных гарнизонов, акции, выставки военной техники, праздничные концерты и фейерверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Вахта памяти - 2019" открылась в Ржеве Тверской области
Четыре детских сада в Твери объединят в два
Выделены средства на капремонт дороги к Бутово Ржевского района Тверской области
"Ласточки" будут дополнительно останавливаться на станции Дорошиха и на платформе Тверца под Тверью
Публичная лекция "Диалоги о здоровье" состоится на следующей неделе в Твери
Рецидивистка ограбила 30 дачных домов в Тверской области
В Тверской области начинается "Контроль трезвости"
Легковушка после столкновения съехала в кювет в Твери
58-летнему мужчине предъявлено обвинение в развратных действиях в отношении четырех девочек в Твери
Молодой водитель сбил велосипедиста в Тверской области
Председателем Тверского отделения Союза журналистов России стал Дмитрий Фадеев
Несколько домов и хозпостройки сгорели из-за пала травы в Тверской области
Финал конкурса патриотической песни «Салют Победы» пройдет в Твери
"Тверичи-2007" представят Тверскую область на хоккейном турнире "Кубок Ильи Ковальчука-2019"
Выставка об удивительных и уникальных странствиях животных и растений открывается в Твери
Силовики принудительно посадили самолет из Тверской области за нарушение границы
Директор социально-реабилитационного цента получала зарплату за фиктивного дворника в Тверской области
Накануне открытия сезона охоты инспекторы в лесах Тверской области продолжают ловить браконьеров
Следователи СК, полицейские и волонтёры ночью искали в Тверской области пропавшего накануне ребенка
Подросток упал в салоне троллейбуса в Твери при резком торможении
В Тверской области пассажир иномарки пострадал в ДТП