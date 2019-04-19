В День Победы в Тверской области за порядком будут следить более 2 000 человек

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-19T16:10:39+03:00

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В Тверской области продолжается подготовка к праздничным мероприятиям в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях обсудили на заседании Тверского областного оргкомитета «Победа», которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Следить за порядком будут 1300 сотрудников органов внутренних дел и 540 сотрудников МЧС. Силами сотрудников ГИМС будет обеспечена безопасность на воде. Еще привлечены представители добровольных народных дружин, частных охранных предприятий, казачества и Росгвардии. Также задействовано будет 163 единиц техники.

Дороги контролировать будут 48 экипажей ДПС, а в период проведения самих праздничных мероприятий планируется выставить от 8 до 15 дополнительных экипажей.

Напомним, что 9 мая запланирован ряд торжественных мероприятий: церемонии возложения цветов и венков, панихиды по погибшим воинам в храмах, торжественное прохождение войск территориальных гарнизонов, акции, выставки военной техники, праздничные концерты и фейерверки.

ИСТОЧНИК KP.RU