В День Победы в Тверской области за порядком будут следить более 2 000 человек
В Тверской области продолжается подготовка к праздничным мероприятиям в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях обсудили на заседании Тверского областного оргкомитета «Победа», которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Следить за порядком будут 1300 сотрудников органов внутренних дел и 540 сотрудников МЧС. Силами сотрудников ГИМС будет обеспечена безопасность на воде. Еще привлечены представители добровольных народных дружин, частных охранных предприятий, казачества и Росгвардии. Также задействовано будет 163 единиц техники.
Дороги контролировать будут 48 экипажей ДПС, а в период проведения самих праздничных мероприятий планируется выставить от 8 до 15 дополнительных экипажей.
Напомним, что 9 мая запланирован ряд торжественных мероприятий: церемонии возложения цветов и венков, панихиды по погибшим воинам в храмах, торжественное прохождение войск территориальных гарнизонов, акции, выставки военной техники, праздничные концерты и фейерверки.
ИСТОЧНИК KP.RU