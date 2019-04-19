Молодой водитель сбил велосипедиста в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-19T14:33:46+03:00

Потерпевший сам обратился к врачам

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 апреля, в Конаково Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист. Авария случилась на улице Строителей у дома №15, когда на часах было 17.50.

Полицейские выяснили, что 19-летний водитель Nissan Teana не предоставил преимущество 46-летнему велосипедисту, который двигался по главной дороге, и сбил его.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист самостоятельно обратился в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU