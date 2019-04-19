Молодой водитель сбил велосипедиста в Тверской области
Потерпевший сам обратился к врачам
Мужчина самостоятельно добрался до медиковФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В четверг, 18 апреля, в Конаково Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист. Авария случилась на улице Строителей у дома №15, когда на часах было 17.50.
Полицейские выяснили, что 19-летний водитель Nissan Teana не предоставил преимущество 46-летнему велосипедисту, который двигался по главной дороге, и сбил его.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист самостоятельно обратился в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU