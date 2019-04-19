2019-04-19T14:22:52+03:00
Общество

Председателем Тверского отделения Союза журналистов России стал Дмитрий Фадеев

Выборы нового председателя профессиональной организации состоялись 19 апреля
Виктория ФОМИНА
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Дмитрий Фадеев. Фото: пресс-служба ТГДДмитрий Фадеев. Фото: пресс-служба ТГД
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19 апреля в Твери состоялись выборы нового председателя регионального отделения Союза журналистов России. По итогам голосования должность занял Дмитрий Фадеев, депутат Тверской городской Думы.

Прежний председатель Татьяна Соколова была утверждена в должности ответственного секретаря организации.

По итогам конференции в правление вошли ветераны отрасли, руководители муниципальных СМИ и представители молодого поколения журналистов.

Дмитрий Фадеев сказал, что тверская журналистика должна стать здоровой силой, готовой работать в интересах региона, способной четко заявлять о своей позиции и быть услышанной.

Фадеев пришел в журналистику в 1981 году. Работал он корреспондентом газеты "Вышневолоцкая правда”, а после - в газете "Смена". Сейчас Дмитрий возглавляет издание "Местное время. Тверь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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