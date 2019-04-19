Несколько домов и хозпостройки сгорели из-за пала травы в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-19T14:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области выгорела часть еще одной деревни. На этот раз пал травы дошел до деревни Житово Вышневолоцкого района.

По предварительной информации, в огне сгорело семь домов и некоторые хозяйственные постройки. По большей части в деревне были деревянные дачи. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что 16 апреля частично выгорела деревня Нелегино Осташковского городского округа. Огонь полыхал на десятках гектаров и полностью уничтожил четыре дома. Тогда причиной пожара стало короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU