Несколько домов и хозпостройки сгорели из-за пала травы в Тверской области
Уже вторая деревня выгорает практически полностью
В деревне сгорели дома Скриншот из видео. Автор: vk.com/#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК
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В Тверской области выгорела часть еще одной деревни. На этот раз пал травы дошел до деревни Житово Вышневолоцкого района.
По предварительной информации, в огне сгорело семь домов и некоторые хозяйственные постройки. По большей части в деревне были деревянные дачи. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Напомним, что 16 апреля частично выгорела деревня Нелегино Осташковского городского округа. Огонь полыхал на десятках гектаров и полностью уничтожил четыре дома. Тогда причиной пожара стало короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU