2019-04-19T15:46:40+03:00
Спорт

"Тверичи-2007" представят Тверскую область на хоккейном турнире "Кубок Ильи Ковальчука-2019"

В 2016 году команда "Тверичи-2004" одержала победу
Виктория ФОМИНА
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Ребята будут бороться за победуРебята будут бороться за победуФото: Василий ХОДАРЕВ
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29 апреля в Твери стартует ежегодный турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука-2019». Участвовать в нем будут команды юношей 2007 года рождения.

До 3 мая на льду СК «Юбилейный» будут соревноваться восемь команд, которые представляют Россию, Латвию, Швецию, Финляндию и Словакию. В этом году от Тверской области за победу будет бороться команда «Тверичи-2007».

Официальная церемония открытия турнира состоится 29 апреля в 17:00. А закрытие турнира и награждение участников пройдет 3 мая в 12:45.

Организаторами Международного хоккейного турнира выступают правительство Тверской области, Федерация хоккея Тверской области и ГБУ «СШОР по хоккею». Состязания проводятся с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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