"Тверичи-2007" представят Тверскую область на хоккейном турнире "Кубок Ильи Ковальчука-2019"
29 апреля в Твери стартует ежегодный турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука-2019». Участвовать в нем будут команды юношей 2007 года рождения.
До 3 мая на льду СК «Юбилейный» будут соревноваться восемь команд, которые представляют Россию, Латвию, Швецию, Финляндию и Словакию. В этом году от Тверской области за победу будет бороться команда «Тверичи-2007».
Официальная церемония открытия турнира состоится 29 апреля в 17:00. А закрытие турнира и награждение участников пройдет 3 мая в 12:45.
Организаторами Международного хоккейного турнира выступают правительство Тверской области, Федерация хоккея Тверской области и ГБУ «СШОР по хоккею». Состязания проводятся с 2008 года.
ИСТОЧНИК KP.RU