Финал конкурса патриотической песни «Салют Победы» пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-19T14:00:33+03:00

За победу будут бороться 30 исполнителей

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26 апреля в Твери состоится Финал областного конкурса патриотической песни «Салют Победы». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.

Мероприятие пройдет на сцене концертного зала «Панорама» в рамках Областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На отборочных этапах конкурса, которые проходили в городах Нелидово, Весьегонске и Твери было прослушано более 200 участников из 40 муниципальных образований области.

В финале вышли 30 исполнителей патриотической песни из 24 муниципальных образований.

- Победители финала будут рекомендованы для участия во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», организатором которого выступают Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, - комментируют организаторы.

Адрес: Смоленский пер., д. 29.

Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU