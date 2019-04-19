Финал конкурса патриотической песни «Салют Победы» пройдет в Твери
26 апреля в Твери состоится Финал областного конкурса патриотической песни «Салют Победы». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.
Мероприятие пройдет на сцене концертного зала «Панорама» в рамках Областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На отборочных этапах конкурса, которые проходили в городах Нелидово, Весьегонске и Твери было прослушано более 200 участников из 40 муниципальных образований области.
В финале вышли 30 исполнителей патриотической песни из 24 муниципальных образований.
- Победители финала будут рекомендованы для участия во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», организатором которого выступают Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, - комментируют организаторы.
Адрес: Смоленский пер., д. 29.
Начало в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU