Директор социально-реабилитационного цента получала зарплату за фиктивного дворника в Тверской области
В Тверской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура Рамешковского района обнаружила нарушения в работе ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».
Установлено, что в штате Центра есть два сторожа, однако, граждане, которые оформлены на эти должности, на работу фактически не проходили. Зато ежемесячно зарплату получала директор центра, которая и оформляли сотрудников.
Так, 1 июля 2013 по 18 февраля 2019 она получила более 600 тысяч рублей.
В областной прокуратуре сообщили, что в отношении руководителя учреждения возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU