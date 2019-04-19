Директор социально-реабилитационного цента получала зарплату за фиктивного дворника в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-19T12:50:48+03:00

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В Тверской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура Рамешковского района обнаружила нарушения в работе ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Установлено, что в штате Центра есть два сторожа, однако, граждане, которые оформлены на эти должности, на работу фактически не проходили. Зато ежемесячно зарплату получала директор центра, которая и оформляли сотрудников.

Так, 1 июля 2013 по 18 февраля 2019 она получила более 600 тысяч рублей.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении руководителя учреждения возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU