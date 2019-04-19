Накануне открытия сезона охоты инспекторы в лесах Тверской области продолжают ловить браконьеров

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-19T12:02:26+03:00

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В Тверской области инспекторы ежедневно патрулируют охотничьи угодья, чтобы исключить факты браконьерства.

В Минприроды Тверской области напоминают, что весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь на территории региона будет открыта 20 апреля в южных районах и 27 апреля в северных.

При этом 12 апреля инспекторы во время патрулирования на территории Калининского района обнаружили, что два жителя Твери охотятся на вальдшнепа. Один из задержанных был пьян. Полицейские изъяли у нарушителей два охотничьих ружья и составили протокол об охоте в запрещённые сроки (также протокол за обращение с оружием в состоянии алкогольного опьянения).

13 апреля около 19:00 мужчина охотился в районе деревни Лахирево Кимрского района. Разрешения на ношение и хранение оружия у него не было.

Около 04:20 в этот же день госохотинспекторы обнаружили нарушения правил охоты в охотничьих угодьях Андреапольского и Торопецкого районов.

А 15 апреля нарушителей заметили на границе Краснохолмского и Сонковского районов в районе деревни Фролятино. Двое мужчин незаконно охотились на кабана. Один из них был в лесу, а второй - ждал в машину. Заметив инспекторов, охотник, попытался спрятать оружие в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU