Следователи СК, полицейские и волонтёры ночью искали в Тверской области пропавшего накануне ребенка

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-19T11:31:25+03:00

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В Ржеве Тверской области следователи СК вечером 18 апреля получили сообщение о бесследном исчезновении мальчика 2008 года рождения. Ребенок днем ушел из дома в магазин и обратно не вернулся.

Незамедлительно была организована проверка всех обстоятельств произошедшего, осмотрено место проживания пропавшего, опрошены его родственники и знакомые. Вечером в Ржеве начались масштабные поисковые мероприятия. Искали ребенка следователи СК, следователи-криминалисты, полицейские и волонтеры.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что мальчика нашли в подъезде одного из домов в Ржеве. В настоящее время выясняются все обстоятельства исчезновения ребенка.

- Следственные органы СК России по Тверской области выражают огромную благодарность всем, кто, не жалея сил и времени, принимал участие в поисках пропавшего ребенка, что в кратчайшие сроки и привело к положительному результату, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU