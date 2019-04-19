Подросток упал в салоне троллейбуса в Твери при резком торможении
Пострадавшего осмотре медики
Пострадавший вышел на следующей остановке и обратился за медицинской помощью Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери на улице Новоторжской около 10:50 в четверг, 18 апреля, в салоне троллейбуса пострадал подросток.
Троллейбусом «ВЗТМ», который ехал по маршруту №2, управляла 35-летняя женщина. Подъезжая к остановке, она резко затормозила. В салоне в этот момент упал 16-летний подросток, который с группой учеников, под руководством учителя, ехал на экскурсию.
В УИГБДД России по Тверской области сообщили, что пострадавший вышел на следующей остановке и обратился за медицинской помощью. Его на “скорой” отвезли в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU