Подросток упал в салоне троллейбуса в Твери при резком торможении

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-19T11:24:05+03:00

Пострадавший вышел на следующей остановке и обратился за медицинской помощью Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери на улице Новоторжской около 10:50 в четверг, 18 апреля, в салоне троллейбуса пострадал подросток.

Троллейбусом «ВЗТМ», который ехал по маршруту №2, управляла 35-летняя женщина. Подъезжая к остановке, она резко затормозила. В салоне в этот момент упал 16-летний подросток, который с группой учеников, под руководством учителя, ехал на экскурсию.

В УИГБДД России по Тверской области сообщили, что пострадавший вышел на следующей остановке и обратился за медицинской помощью. Его на “скорой” отвезли в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU