В Тверской области дорожают овощи, баранина и колбаса
Тверьстат опубликовал итоги очередного мониторинга
Тверьстат продолжает следить за ценами в Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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Тверьстат продолжает следить за ценами в Тверской области. На минувшей неделе зафиксирован рост цен на баранину – мясо подорожало сразу на 7,4%.
Также в регионе продолжают «скачать» цены на овощи. Капуста стала дороже на 5,1%, репчатый лук – на 4,7%, а вот картофель, наоборот, подешевел на 2,6%.
Около 2% в регионе прибавили колбасы (вареная, полукопченая и варено-копченая), карамель, макароны и сливочное масло. А вот подсолнечное масло в Тверской области стало дешевле на 3%. Так упала стоимость хлеба, куриных яиц, риса и мороженой рыбы.
ИСТОЧНИК KP.RU