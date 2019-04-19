В Тверской области дорожают овощи, баранина и колбаса

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-19T10:39:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверьстат продолжает следить за ценами в Тверской области. На минувшей неделе зафиксирован рост цен на баранину – мясо подорожало сразу на 7,4%.

Также в регионе продолжают «скачать» цены на овощи. Капуста стала дороже на 5,1%, репчатый лук – на 4,7%, а вот картофель, наоборот, подешевел на 2,6%.

Около 2% в регионе прибавили колбасы (вареная, полукопченая и варено-копченая), карамель, макароны и сливочное масло. А вот подсолнечное масло в Тверской области стало дешевле на 3%. Так упала стоимость хлеба, куриных яиц, риса и мороженой рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU