2019-04-19T10:39:53+03:00
Общество

В Тверской области дорожают овощи, баранина и колбаса

Тверьстат опубликовал итоги очередного мониторинга
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Тверьстат продолжает следить за ценами в Тверской областиТверьстат продолжает следить за ценами в Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Тверьстат продолжает следить за ценами в Тверской области. На минувшей неделе зафиксирован рост цен на баранину – мясо подорожало сразу на 7,4%.

Также в регионе продолжают «скачать» цены на овощи. Капуста стала дороже на 5,1%, репчатый лук – на 4,7%, а вот картофель, наоборот, подешевел на 2,6%.

Около 2% в регионе прибавили колбасы (вареная, полукопченая и варено-копченая), карамель, макароны и сливочное масло. А вот подсолнечное масло в Тверской области стало дешевле на 3%. Так упала стоимость хлеба, куриных яиц, риса и мороженой рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Силовики принудительно посадили самолет из Тверской области за нарушение границы
Директор социально-реабилитационного цента получала зарплату за фиктивного дворника в Тверской области
Накануне открытия сезона охоты инспекторы в лесах Тверской области продолжают ловить браконьеров
Следователи СК, полицейские и волонтёры ночью искали в Тверской области пропавшего накануне ребенка
Подросток упал в салоне троллейбуса в Твери при резком торможении
В Тверской области пассажир иномарки пострадал в ДТП
"ГАЗ" И "ВАЗ" столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Третий забег "Карапузов" пройдет в Твери
В салоне маршрутки в Твери упал семилетний ребенок, когда водитель резко отъехал от остановки
142 семьи из Тверской области получат выплаты на улучшение жилищных условий
Художница из Твери стала победительницей международного конкурса
Две женщины-рецидивистки похитили 275 тысяч рублей из квартиры пенсионерки в Тверской области
Свыше 67 млн рублей направят на ремонт больниц в Тверской области
Выпускники Тверской области могут познакомиться с рекомендациями ЕГЭ-2019 по биологии и географии
Котельную, отапливающую школу и жилые дома, отремонтируют в Кесовой Горе Тверской области
Хорошая память помогла жительнице Тверской область заработать немного денег
За нарушения правил продажи табака в Тверской области наложено штрафов на 200 тысяч рублей
Детские врачи мобильной бригады осмотрят юных жителей девяти районов Тверской области
Для ветеранов войны в Тверской области организован бесплатный проезд в майские праздники
В Тверской области только суд смог заставить водителя пройти тест на наркотики
За торговлю немаркированными сигаретами житель Тверской области отправится в колонию
Гонка внедорожников "Весенняя распутица" и грязевая велогонка "Вкус бездорожья" пройдут под Тверью
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Мужчина ударил собутыльника топором в Тверской области
Из Нелидово в Тверь на вертолете санавиации доставили двух взрослых пациентов и грудного ребенка