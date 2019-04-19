"ГАЗ" И "ВАЗ" столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Пострадал один из водителей
"Газель" проехала на красный Фото: УГИБДД России по Тверской области
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На 136 километре трассы М-10 в Конаковском районе Тверской области 18 апреля в 13:25 произошла авария. Дорогу не поделили "ГАЗ 2834" и "ВАЗ 21213".
По информации УГИБДД России по Тверской области, в аварии виноват 26-летний водитель "Газели". Двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, он выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в "Ниву". Второй участник аварии, 33-летний мужчина выехал на перекресток и остановился в крайне левой полосе для поворота.
В результате аварии пострадал водитель "ВАЗа". Его на "скорой" доставили в больницу поселка Редкино.
ИСТОЧНИК KP.RU