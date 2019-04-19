"ГАЗ" И "ВАЗ" столкнулись на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-19T10:01:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На 136 километре трассы М-10 в Конаковском районе Тверской области 18 апреля в 13:25 произошла авария. Дорогу не поделили "ГАЗ 2834" и "ВАЗ 21213".

По информации УГИБДД России по Тверской области, в аварии виноват 26-летний водитель "Газели". Двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, он выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в "Ниву". Второй участник аварии, 33-летний мужчина выехал на перекресток и остановился в крайне левой полосе для поворота.

В результате аварии пострадал водитель "ВАЗа". Его на "скорой" доставили в больницу поселка Редкино.

ИСТОЧНИК KP.RU