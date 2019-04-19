2019-04-19T09:41:03+03:00
Общество

Третий забег "Карапузов" пройдет в Твери

"Комсомолка" проводит веселые старты для самых маленьких жителей
Виктория ФОМИНА
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Участвовать могут детишки от семи месяцевУчаствовать могут детишки от семи месяцевФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В субботу, 20 апреля, в 10:00 в Твери пройдет третий ежегодный забег малышей "Карапузы, на старт!". Праздник организован "Комсомольской правдой" при поддержке администрации Твери.

Соберутся дети и их родители в волейбольном зале спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской набережной.

Заявку на участие уже подали 150 детишек. Их поделят на шесть возрастных категорий по 30 человек. Все малыши за участие получат грамоты, а победители – медали и призы от партнеров.

Посмотреть на это забавное зрелище сможет каждый желающий - вход свободный.

Родители подбадривают своих чемпионов! Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Родители подбадривают своих чемпионов!Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вход на мероприятие свободный Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вход на мероприятие свободныйФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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