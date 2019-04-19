Третий забег "Карапузов" пройдет в Твери
В субботу, 20 апреля, в 10:00 в Твери пройдет третий ежегодный забег малышей "Карапузы, на старт!". Праздник организован "Комсомольской правдой" при поддержке администрации Твери.
Соберутся дети и их родители в волейбольном зале спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской набережной.
Заявку на участие уже подали 150 детишек. Их поделят на шесть возрастных категорий по 30 человек. Все малыши за участие получат грамоты, а победители – медали и призы от партнеров.
Посмотреть на это забавное зрелище сможет каждый желающий - вход свободный.
Родители подбадривают своих чемпионов!Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Вход на мероприятие свободныйФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU