Третий забег "Карапузов" пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-19T09:41:03+03:00

Участвовать могут детишки от семи месяцев Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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В субботу, 20 апреля, в 10:00 в Твери пройдет третий ежегодный забег малышей "Карапузы, на старт!". Праздник организован "Комсомольской правдой" при поддержке администрации Твери.

Соберутся дети и их родители в волейбольном зале спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской набережной.

Заявку на участие уже подали 150 детишек. Их поделят на шесть возрастных категорий по 30 человек. Все малыши за участие получат грамоты, а победители – медали и призы от партнеров.

Посмотреть на это забавное зрелище сможет каждый желающий - вход свободный.

Родители подбадривают своих чемпионов!Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вход на мероприятие свободныйФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU