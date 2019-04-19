2019-04-19T09:01:32+03:00
Общество

В салоне маршрутки в Твери упал семилетний ребенок, когда водитель резко отъехал от остановки

Пассажиры осудили не водителя, а мальчика, сказав, что «мужчины не плачут»
Виктория ФОМИНА
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Пассажиры даже не успели прости в салон, когда водитель тронулсяПассажиры даже не успели прости в салон, когда водитель тронулсяФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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18 апреля около 15:20 в Твери произошел очередной неприятный инцидент с маршрутчиком. В салоне автобуса, который следовал по маршруту №7, упал семилетний мальчик.

Мама с ребенком как раз хотели сесть в маршрутку на остановке на Спортивном переулке. Но водитель резко тронулся и ребенок, потеряв равновесие, упал на ступеньках. Мальчик ударился спиной и бедром.

- Водитель даже не дал нам зайти в салон. Но что меня поразило больше всего - это мужик средних лет, который видя все это, сделал замечание не бородатому водителю из Средней Азии, а моему расплакавшемуся сыну. Оказывается, мужчины не плачут. Каждый недомужик считает своим долгом рассказывать, как должны себя вести настоящие мужчины, - рассказала о случившемся в соцсетях мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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