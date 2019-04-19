142 семьи из Тверской области получат выплаты на улучшение жилищных условий

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-19T08:29:24+03:00

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97,3 млн рублей направят в Тверской области в 2019 году на обеспечение жильем молодых семей (более 35,7 млн рублей поступит из федеральной казны, 40 млн рублей – областной, а 21 млн рублей – муниципальной). На выделенные деньги улучшить свои жилищные условия смогут 142 семьи из 41 муниципалитета Верхневолжья. Вопрос обсудили на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Жилищный сертификат, которые получают молодые, можно направить на уплату первоначального взноса при получении ипотеки или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Напомним, что в 2019 году в Тверской области появилась еще одна мера поддержки молодых семей. При рождении или усыновлении первого ребёнка, если одному из родителей еще не исполнилось 25 лет, семья может получить выплаты на частичное погашение ипотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU