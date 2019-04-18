Художница из Твери стала победительницей международного конкурса

18 Апр 23:49 2019-04-18T23:49:14+03:00

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Недавно в Пекине прошел международный фестиваль-конкурс «The 2nd Silk Road & Young Dreams», посвященный предстоящей встрече глав России и Китая – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лейтмотивом мероприятия стала дружба народов двух стран. Одной из конкурсанток стала тверичанка Екатерина Ильина, создающая работы в технике песочной анимации. Тверские поклонники искусства знают ее по творческому псевдониму Катарина Лав.

Екатерина представила на конкурс две свои работы, одна из которых была посвящена Шелковому пути, а темой второй стала временность всего в мире – людей, богатства, здоровья, красоты. По условиям конкурса, шестое место, занятое тверской художницей, является почетным, так как в Китае 6 – это счастливое число.

В ближайшем будущем работы, победившие на конкурсе, можно будет увидеть в Твери. А уже летом в торгово-выставочном центре «Морозовский» пройдет персональная выставка Екатерины Ильиной, где будут представлены несколько ее композиций.

ИСТОЧНИК KP.RU