2019-04-18T23:49:14+03:00
Звезды

Художница из Твери стала победительницей международного конкурса

Она представила на суд жюри композиции из песка
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Недавно в Пекине прошел международный фестиваль-конкурс «The 2nd Silk Road & Young Dreams», посвященный предстоящей встрече глав России и Китая – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лейтмотивом мероприятия стала дружба народов двух стран. Одной из конкурсанток стала тверичанка Екатерина Ильина, создающая работы в технике песочной анимации. Тверские поклонники искусства знают ее по творческому псевдониму Катарина Лав.

Екатерина представила на конкурс две свои работы, одна из которых была посвящена Шелковому пути, а темой второй стала временность всего в мире – людей, богатства, здоровья, красоты. По условиям конкурса, шестое место, занятое тверской художницей, является почетным, так как в Китае 6 – это счастливое число.

В ближайшем будущем работы, победившие на конкурсе, можно будет увидеть в Твери. А уже летом в торгово-выставочном центре «Морозовский» пройдет персональная выставка Екатерины Ильиной, где будут представлены несколько ее композиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две женщины-рецидивистки похитили 275 тысяч рублей из квартиры пенсионерки в Тверской области
Свыше 67 млн рублей направят на ремонт больниц в Тверской области
Выпускники Тверской области могут познакомиться с рекомендациями ЕГЭ-2019 по биологии и географии
Котельную, отапливающую школу и жилые дома, отремонтируют в Кесовой Горе Тверской области
Хорошая память помогла жительнице Тверской область заработать немного денег
За нарушения правил продажи табака в Тверской области наложено штрафов на 200 тысяч рублей
Детские врачи мобильной бригады осмотрят юных жителей девяти районов Тверской области
Для ветеранов войны в Тверской области организован бесплатный проезд в майские праздники
В Тверской области только суд смог заставить водителя пройти тест на наркотики
За торговлю немаркированными сигаретами житель Тверской области отправится в колонию
Гонка внедорожников "Весенняя распутица" и грязевая велогонка "Вкус бездорожья" пройдут под Тверью
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Мужчина ударил собутыльника топором в Тверской области
Из Нелидово в Тверь на вертолете санавиации доставили двух взрослых пациентов и грудного ребенка