2019-04-18T19:11:57+03:00
Происшествия

Две женщины-рецидивистки похитили 275 тысяч рублей из квартиры пенсионерки в Тверской области

С места происшествия их быстро увез мужчина
Виктория ФОМИНА
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Искали подозреваемых патрульные экипажи и сотрудники оперативных службИскали подозреваемых патрульные экипажи и сотрудники оперативных службФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратилась 72-летняя жительница поселка Терелесовский Вышневолоцкого района Тверской области. Женщина сообщила, что из её квартиры пропали 275 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия домой к потерпевшей пришли две неизвестные женщины, чтобы якобы купить швейную машину. Пенсионерка впустила одну из злоумышленниц в квартиру. Вторая осталась ждать на улице.

Пока одна из подозреваемых отвлекала хозяйку на кухне, вторая незаметно зашла в квартиру и похитила деньги из шкафа. После этого злоумышленницы уехали на автомобиле, которым управлял их сообщник.

Полицейские опросили потерпевшую и составили описательный портрет приходивших в квартиру женщин. Искали подозреваемых патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб.

По подозрению в краже были задержаны три фигуранта: 61-летняя и 43-летняя женщины, а также 44-летний мужчина. Все они - безработные Вышнего Волочка, причем ранее уже судимые аналогичные преступления.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленники задержаны и сознались в содеянном. В их отношении возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют злоумышленниц на причастность к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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