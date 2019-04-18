Выпускники Тверской области могут познакомиться с рекомендациями ЕГЭ-2019 по биологии и географии

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-18T17:50:45+03:00

ЕГЭ по биологии - один из наиболее популярных экзаменов по выбору Фото: Виктория ТУШКОВА

Все консультации по подготовке к ЕГЭ-2019 доступны на официальном YouTube-канале Рособрнадзора

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Опубликованы видеорекомендации по сдаче ЕГЭ-2019 по биологии и географии. Они подготовлены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным институтом педагогических измерений.

По информации минобразования Тверской области биология - один из наиболее популярных экзаменов по выбору, в Тверской области его планируют сдать 1195 выпускников. По словам специалистов, чаще всего выпускники в заданиях блока «Системы и многообразие органического мира» (ботаника и зоология).

Географию в нашем регионе планируют сдавать 223 выпускника. Поскольку контрольные измерительные варианты ЕГЭ по географии содержат задания, основанные на применении знаний типологических особенностей разных стран, специалисты рекомендуют особенно внимательно подойти к изучению различий государств по уровню социально-экономического развития.

Все консультации по подготовке к ЕГЭ-2019 (в том числе видоеролик по сдаче ЕГЭ-2019 по биологии и географии) доступны на официальном YouTube-канале Рособрнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU