Котельную, отапливающую школу и жилые дома, отремонтируют в Кесовой Горе Тверской области

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-18T17:40:20+03:00

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В апреле на заседании Бюджетной комиссии Тверской области было принято решение о включении котельной №1 в Кесовой Горе Тверской области в региональную адресную инвестиционную программу на 2019 год.

Котельная располагается на улице Красная Горка. Она отапливает 13 объектов, в том числе жилые дома, школу и районный дом культуры. По информации правительства Тверской области, общая стоимость ремонтных работ составит 18,6 миллионов рублей. Из них порядка 14 миллионов рублей будут направлены из областной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU