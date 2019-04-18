2019-04-18T17:40:20+03:00
Общество

Котельную, отапливающую школу и жилые дома, отремонтируют в Кесовой Горе Тверской области

Ремонт будет стоить более 18,5 миллионов рублей
Виктория ТУШКОВА
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Котельная отапливает 13 объектов, в том числе жилые дома и школуКотельная отапливает 13 объектов, в том числе жилые дома и школуФото: Мария ЛЕНЦ
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В апреле на заседании Бюджетной комиссии Тверской области было принято решение о включении котельной №1 в Кесовой Горе Тверской области в региональную адресную инвестиционную программу на 2019 год.

Котельная располагается на улице Красная Горка. Она отапливает 13 объектов, в том числе жилые дома, школу и районный дом культуры. По информации правительства Тверской области, общая стоимость ремонтных работ составит 18,6 миллионов рублей. Из них порядка 14 миллионов рублей будут направлены из областной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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