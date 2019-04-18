2019-04-18T17:38:27+03:00
Происшествия

Хорошая память помогла жительнице Тверской область заработать немного денег

Теперь она отправится под суд
Альберт БОЙКОВ
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Женщина пойдет под судЖенщина пойдет под судФото: Анна КОЛПАКОВА
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К полицейским Торжка Тверской области с заявлением о пропаже денег обратился 65-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что из его квартиры была похищена банковская, откуда затем неизвестный снял 11 рублей.

Во время общения с потерпевшим полицейские выяснили, что накануне происшествия принимал в гостях знакомую и безработную 27-летнюю женщину.

Полицейские задержали подозреваемую, которая под тяжестью доказательств дала в итоге признательные показания. Женщина рассказала о том, что запомнила пин-код карты во время совместных покупок с потерпевшим, а когда оказалась у него в гостях незаметно совершила кражу. Деньги лежавшие на карте подозреваемая потратила на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемой грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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