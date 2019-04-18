2019-04-18T17:27:12+03:00
Общество

За нарушения правил продажи табака в Тверской области наложено штрафов на 200 тысяч рублей

Оштрафовано пятнадцать торговых точек
Виктория ТУШКОВА
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Табачный дым в любом виде вызывает необратимые изменения в организмеТабачный дым в любом виде вызывает необратимые изменения в организмеФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора с января по март 2019 года проверили 27 торговых точек, продающих табачную продукцию. Нарушения «антитабачного» законодательства обнаружились на 15 из них. В числе нарушений были:

- торговля табачными изделиями вблизи образовательных учреждений;

- нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;

- нарушение правил размещения знака о запрете курения в местах, где это необходимо;

- выкладка и демонстрация табачной продукции в торговом объекте;

- реализация табачной продукции с маркировкой, не соответствующей требованиям.

По результатам этих проверок специалисты назначили виновным штрафы на сумму более 200 тыс. рублей.

В Роспотребнадзоре также отдельно отметили опасность курения, как сигарет, так и кальяна: «Помимо вредных веществ (канцерогенные вещества, в том числе нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды, летучие альдегиды, например, формальдегид и бензол), курильщики кальяна подвержены еще и другим рискам, таким как гепатит и туберкулёз. Табачный дым в любом виде вызывает необратимые изменения в организме, особенно на генном уровне. Вред от курения может проявить себя в нескольких поколениях курильщика.»

ИСТОЧНИК KP.RU

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