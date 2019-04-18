2019-04-18T17:20:51+03:00
Здоровье

Детские врачи мобильной бригады осмотрят юных жителей девяти районов Тверской области

Медики совершат четыре выезда
Виктория ФОМИНА
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Медики будут принимать юных жителей регионаМедики будут принимать юных жителей регионаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В уходящем месяце детские врачи проведут консультации с жителями девяти районов Тверской области.

23 апреля мобильная бригада врачей поедет в Торжок (улица Красноармейская, 3). Травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог с 09:00 до 13:00 будут принимать детей из Торжокского и Кувшиновского районов.

26 апреля врачи в том же составе с 10:00 до 14:00 осмотрят юных жителей Нелидовского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского и Бельского районов. Прием будет проходить в детской поликлинике в Нелидово (улица Кирова, 10).

29 апреля с 10:00 до 13:00 бригада медиков поедет в Лесной района (Лесное, переулок Механизаторов, 9).

30 апреля травматолог-ортопед, хирург-уролог и ортопед будут принимать маленьких пациентов в Рамешках (улица Пионерская, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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