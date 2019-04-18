Для ветеранов войны в Тверской области организован бесплатный проезд в майские праздники

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-18T16:36:40+03:00

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В Тверской области во время майских праздников ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в разных видах транспорта. Такое решение было озвучено на заседании организационного комитета «Победа», которое 18 апреля в региональном правительстве провёл Игорь Руденя.

С 8 по 12 мая таксомоторные предприятия Тверской области будут бесплатно доставлять ветеранов и их сопровождающих к местам проведения праздничных мероприятий. Присоединятся к акции такси «Сити», «Таганка», «Мираж», «Везёт» и «Лидер».

Также бесплатным для ветеранов в этот период будет проезд на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.

С 1 по 12 мая ветеранам предоставляется бесплатный проезд по маршрутам внутреннего водного транспорта («Зеленый Бор - Топорок» в Конаковском районе и «п-к Химинститут – с.т. Синтетик» в Твери). Также в мае все участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно проехать в поездах «РЖД», на пригородных электричках, поездах «Сапсан» и «Ласточка».

ИСТОЧНИК KP.RU