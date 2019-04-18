В Тверской области только суд смог заставить водителя пройти тест на наркотики
Автомобилист может представлять опасность для участников движения
Решение суда находится на контроле в прокуратуре Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Жителю Бологое Тверской придется пройти тест на наркотики по требованию суда. Ранее этот же человек был остановлен на одной из улиц города, а в его крови были найдены следы запрещенных веществ.
Прокурор действуя в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд, что водитель вновь сдал анализы. Дело в том, что если нарушитель употребляет их на постоянной, это является медицинским противопоказанием на право управлять транспортным средством.
Как сообщает прокуратура Тверской области, решение суда уже вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU