В Тверской области только суд смог заставить водителя пройти тест на наркотики

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-18T16:12:26+03:00

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Жителю Бологое Тверской придется пройти тест на наркотики по требованию суда. Ранее этот же человек был остановлен на одной из улиц города, а в его крови были найдены следы запрещенных веществ.

Прокурор действуя в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд, что водитель вновь сдал анализы. Дело в том, что если нарушитель употребляет их на постоянной, это является медицинским противопоказанием на право управлять транспортным средством.

Как сообщает прокуратура Тверской области, решение суда уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU