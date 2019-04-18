2019-04-18T16:00:37+03:00
Происшествия

За торговлю немаркированными сигаретами житель Тверской области отправится в колонию

У мужчины изъяли товара на 179 234,60 рублей
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Курение вредно для здоровья!Курение вредно для здоровья!Фото: Константин ИВШИН
Изменить размер текста:

В Тверской области осудили жителя Нелидово, который занимался реализацией немаркированных табачных изделий.

Установлено, что 66-летний мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В июле 2018 года он купил 3838 пачек сигарет без маркировок различного наименования. Продавал свой товар он на территории ярмарки.

- Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Общая стоимость немаркированной табачной продукции составила 179234,60 рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на год и четыре месяца со штрафом в 50 тысяч рублей. Но оказалось, что ранее мужчина уже был судим, поэтому путем частичного сложения наказаний он получил четыре года и пять месяцев колонии со штрафом в размере 50 000 рублей.

Напомним, что полицейские в Нелидово у еще одного предпринимателя изъяли восемь тыяч пачек сигарет без маркировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для ветеранов войны в Тверской области организован бесплатный проезд в майские праздники
В Тверской области только суд смог заставить водителя пройти тест на наркотики
Гонка внедорожников "Весенняя распутица" и грязевая велогонка "Вкус бездорожья" пройдут под Тверью
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Мужчина ударил собутыльника топором в Тверской области
Из Нелидово в Тверь на вертолете санавиации доставили двух взрослых пациентов и грудного ребенка
Печальная статистика: более 20 детей выпало из окон в Тверской области за последние четыре года
В Тверской области завершаются командно-штабные учения по отработки действий при тушении лесных пожаров
Назначено наказание подростку из Тверской области, который убил своих приемных маму и бабушку
Площади, скверы и парки: как тверские зоны отдыха изменятся в 2019 году
Улицу в центре Твери перекрыли на время дорожных работ
У предпринимателя в Тверской области изъято более восьми тысяч немаркированных пачек сигарет
В Тверской области найден водитель сбивший на "зебре" женщину
Легковушка вылетела с дороги "Тверь – Ржев" и перевернулась
В 2019 году в авариях на дорогах Твери травмы получили 25 детей
Смотр часовых Постов Памяти пройдет в Твери
На семи магистралях в Твери старые светильники заменят на светодиодные
В медиафестивале "Моряна-2019" в Тверской области участвовало более 1500 юных жителей
Семь аварийных домов в Твери снесут в третьем квартале 2019 года
Детский музейный центр Твери приглашает в путешествие по миру живой природы
Фестиваль народной музыки Великого поста "Научи любить и верить" пройдет в Твери
Акция "Библионочь" пройдет в Твери и во Дворцах культуры
В Твери проходят учения по предотвращению теракта
К празднику Великой Победы ветераны Тверской области получат по десять тысяч рублей
Принять участие в конкурсе социальных проектов для пожилых приглашают жителей и организации из Тверской области
У пары в Тверской области полицейские изъяли свертки с "тяжелым" наркотиком