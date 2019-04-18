За торговлю немаркированными сигаретами житель Тверской области отправится в колонию

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-18T16:00:37+03:00

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В Тверской области осудили жителя Нелидово, который занимался реализацией немаркированных табачных изделий.

Установлено, что 66-летний мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В июле 2018 года он купил 3838 пачек сигарет без маркировок различного наименования. Продавал свой товар он на территории ярмарки.

- Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Общая стоимость немаркированной табачной продукции составила 179234,60 рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на год и четыре месяца со штрафом в 50 тысяч рублей. Но оказалось, что ранее мужчина уже был судим, поэтому путем частичного сложения наказаний он получил четыре года и пять месяцев колонии со штрафом в размере 50 000 рублей.

Напомним, что полицейские в Нелидово у еще одного предпринимателя изъяли восемь тыяч пачек сигарет без маркировок.

ИСТОЧНИК KP.RU