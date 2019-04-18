Гонка внедорожников "Весенняя распутица" и грязевая велогонка "Вкус бездорожья" пройдут под Тверью

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-18T15:19:46+03:00

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В субботу, 20 апреля, на территории нового парка «Полигон» под Тверью будет весело и грязно. В 11:00 там начнется 20-я юбилейная гонка внедорожников «Весенняя распутица» и грязевая велогонка «Вкус бездорожья».

В экстремальных условиях будут состязаться владельцы подготовленных внедорожников, тракторов, квадроциклов и велосипедов. Впервые в программе соревнований даже предусмотрен грязевой забег, участвовать в котором могут все желающие.

Организаторы от джип-клуба «Лебедушка» подготовили интерактивные программы для детей и взрослых. На мероприятии покажут реконструкции военных действий, будет работать шумовой тир с оружием разных эпох, выставка военной и спасательной техники, детская игровая площадка. Для детей организуют заезды на специально оборудованной трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU