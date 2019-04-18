Пожилой мужчина погиб при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-18T14:38:05+03:00

Жилой дом пожарные потушили за два часа

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В Тверской области в деревне Мельниково Черногубовского сельского поселения загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило пожарным в 23:00 17 апреля. На место выезжали два отделения пожарно-спасательной части №3 и одно отделение специализированной пожарно-спасательной части.

Ликвидировать пожар спасателям удалось в 01:50. При разборе завалов был обнаружен погибший 67-летний мужчина, хозяин дома.

В ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что причина пожара устанавливается.

Напомним, что в деревне Осташковского района 16 апреля сгорели четыре дома и две хозпостройки.

ИСТОЧНИК KP.RU