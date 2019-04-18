2019-04-18T14:05:05+03:00
Происшествия

Мужчина ударил собутыльника топором в Тверской области

Следователи СК расследуют уголовное дело
Виктория ФОМИНА
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Расследование уголовного дело продолжают следователи СКРасследование уголовного дело продолжают следователи СКФото: Мария ЛЕНЦ
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17 апреля в Тверской области было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения с признаками криминальной смерти. Расследованием случившегося занялись следователи СК.

По данным следствия, вечером 16 апреля 2019 года два приятеля поругались во время распития спиртных напитков в доме на улице Ленинградской села Завидово Конаковского района. Тогда злоумышленник дважды ударил своего неприятеля обухом топора по голове и тему. Мужчина скончался на месте.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подозреваемый был задержан по "горячим следам" в результате слаженных действий следователей СК и оперативников МВД .

Также было осмотрено место происшествия, зафиксирована обстановка, изъято орудие преступления, допрошены свидетели и назначен ряд судебных экспертиз.

Подозреваемый по ходатайству следствия арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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