2019-04-18T13:07:29+03:00
Общество

Печальная статистика: более 20 детей выпало из окон в Тверской области за последние четыре года

В весенне-летний период родителям необходимо удваивать бдительность
Виктория ФОМИНА
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Не оставляйте детей без присмотра!Не оставляйте детей без присмотра!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области стало больше случаев выпадения малышей из окон. По данным ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» в 2015 году в больницу поступило семь малышей, которые выпали из окна, в 2016 году – шесть, а в 2018 году – восемь. В основном это дети в возрасте до четырех лет. Подобные трагедии случаются чаще всего в весенне-летний период.

- По счастливой случайности и благодаря профессионализму врачей скорой медицинской помощи и детской областной клинической больницы никто из них не погиб и не остался инвалидом, - рассказали в областном Минздраве.

Однако, нередко падения с высоты заканчиваются для ребенка тяжелыми травмами и даже гибелью. Малыш, как правило, падает вниз головой, поэтому чаще всего дети получают черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и спинного мозга, также разрывы внутренних органов и переломы костей.

В связи с этим родителей призывают быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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