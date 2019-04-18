Площади, скверы и парки: как тверские зоны отдыха изменятся в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-18T11:39:07+03:00

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В Твери уже второй год перечень общественных зон, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды», составляется на основе рейтингового голосования.

В 2019 году в порядок приведут зону отдыха на улице Можайского у роддома №1 и сквер в посёлке Химинститута (30% и 19% голосов соответственно). Проекты первых этапов благоустройства этих зон уже прошли проверку сметной стоимости. В этом году там планируется обустроить дорожки и аллеи, установить малые архитектурные формы и наружное освещение, а также посадить деревья.

Еще благоустроены будут площади перед стелой «Город воинской Славы» и Михаила Тверского (в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы). Планируется капитально отремонтировать фонтаны и модернизировать схему их работы, проложить новые линии водопровода и ливневой канализации, а также адаптировать зоны для удобства маломобильных граждан. В сквере на площади Михаила Тверского будут менять тротуарную плитку, освещение, лавочки и декоративные ограждения, а также сажать деревья.

В администрации Твери рассказали, что продолжатся работы на территориях, благоустроенных в прошлые годы – на аллее Славы в Мамулино и бульваре Цанова. Там в рамках нацпроекта «Умный город» предполагается установить системы интеллектуального городского освещения.

На работы по благоустройству планируется направить более 118 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU