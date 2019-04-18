2019-04-18T11:01:02+03:00
Общество

Улицу в центре Твери перекрыли на время дорожных работ

На улице Желябова латают ямы
Виктория ФОМИНА
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Дорога перекрыта временно Фото: vk.com/ «УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)»Дорога перекрыта временно Фото: vk.com/ «УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)»
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В Твери 18 апреля с утра перекрыта для движения транспорта часть улицы Желябова. МУП «ЖЭК» проводит там аварийно-ямочный ремонт дорожного покрытия.

Проезд временно ограничен от улицы Андрея Дементьева (бывшая Володарского) в сторону Смоленского переулка. Об этом сообщают в группе «Увидено в Твери».

Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать пути объезда.

Напоминаем, что дороги в Твери в настоящее время ремонтируют «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона. Местами используется также установка «Магнум».

ИСТОЧНИК KP.RU

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