Улицу в центре Твери перекрыли на время дорожных работ
На улице Желябова латают ямы
Дорога перекрыта временно Фото: vk.com/ «УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)»
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В Твери 18 апреля с утра перекрыта для движения транспорта часть улицы Желябова. МУП «ЖЭК» проводит там аварийно-ямочный ремонт дорожного покрытия.
Проезд временно ограничен от улицы Андрея Дементьева (бывшая Володарского) в сторону Смоленского переулка. Об этом сообщают в группе «Увидено в Твери».
Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать пути объезда.
Напоминаем, что дороги в Твери в настоящее время ремонтируют «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона. Местами используется также установка «Магнум».
ИСТОЧНИК KP.RU